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Один погибший, восемь раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины за сутки

Один погибший, восемь раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины за сутки

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 06:39  •  18998 просмотра

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Один человек погиб и еще восемь получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки. В частности, оккупанты ударили по Краматорску.

В Донецкой области 20 февраля от ударов российских оккупантов погиб один житель Константиновки. Еще восемь человек в области получили ранения, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 20 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в селе Константиновка. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения

- написал Филашкин в соцсетях.

В общем, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области от обстрелов оккупантов погибли 1868 гражданских, еще 4589 получили ранения. 

Дополнение 

 20 февраля, около 20:00, войска рф нанесли ракетный удар по Краматорску. Снаряды рашистов попали по жилому району города.

В МВА сообщили, что из-за атаки в Краматорске начались перебои с водоснабжением.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
Один загиблий, восьмеро поранених - наслідки ворожого обстрілу Донеччини за добу
One killed, eight wounded: consequences of hostile shelling in Donetsk region over the last day
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