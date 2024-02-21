Один погибший, восемь раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины за сутки

В Донецкой области 20 февраля от ударов российских оккупантов погиб один житель Константиновки. Еще восемь человек в области получили ранения, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

За 20 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в селе Константиновка. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения

- написал Филашкин в соцсетях.

В общем, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области от обстрелов оккупантов погибли 1868 гражданских, еще 4589 получили ранения.

Дополнение

20 февраля, около 20:00, войска рф нанесли ракетный удар по Краматорску. Снаряды рашистов попали по жилому району города.

В МВА сообщили, что из-за атаки в Краматорске начались перебои с водоснабжением.