Один погибший, восемь раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины за сутки
Киев • УНН
Один человек погиб и еще восемь получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки. В частности, оккупанты ударили по Краматорску.
В Донецкой области 20 февраля от ударов российских оккупантов погиб один житель Константиновки. Еще восемь человек в области получили ранения, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
За 20 февраля россияне убили 1 жителя Донецкой области - в селе Константиновка. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения
В общем, с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области от обстрелов оккупантов погибли 1868 гражданских, еще 4589 получили ранения.
Дополнение
20 февраля, около 20:00, войска рф нанесли ракетный удар по Краматорску. Снаряды рашистов попали по жилому району города.
В МВА сообщили, что из-за атаки в Краматорске начались перебои с водоснабжением.
Один погибший, восемь раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины за сутки
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