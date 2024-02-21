Ворожі "шахеди" вночі атакували місця проживання ВПО на Донеччині: є постраждалі - Лубінець

Російська армія у ніч на 21 лютого вдарила по двох місцях компактного проживання переселенців у Добропіллі Донецької області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує УНН.

Добропілля. В ніч з 20 на 21 лютого російські окупанти завдали удари безпілотниками "Shahed" по двох місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб - написав Лубінець у соцмережах.

За його словами, внаслідок влучання "шахедів" по житловому сектору двоє цивільних зазнали поранень.

Як вказав Омбудсман, там проживали переселенці, зокрема і діти, евакуйовані з районів активних бойових дій. Деякі з них там перебували ще з 2014 року. Наразі люди залишились, навіть, без тимчасового прихистку.

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