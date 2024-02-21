Ворожі "шахеди" вночі атакували місця проживання ВПО на Донеччині: є постраждалі - Лубінець
Київ • УНН
Російська армія вночі атакувала два місця проживання внутрішньо переміщених осіб у Добропіллі Донецької області, поранивши двох цивільних осіб.
Російська армія у ніч на 21 лютого вдарила по двох місцях компактного проживання переселенців у Добропіллі Донецької області. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує УНН.
Добропілля. В ніч з 20 на 21 лютого російські окупанти завдали удари безпілотниками "Shahed" по двох місцях компактного проживання внутрішньо переміщених осіб
За його словами, внаслідок влучання "шахедів" по житловому сектору двоє цивільних зазнали поранень.
Як вказав Омбудсман, там проживали переселенці, зокрема і діти, евакуйовані з районів активних бойових дій. Деякі з них там перебували ще з 2014 року. Наразі люди залишились, навіть, без тимчасового прихистку.
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