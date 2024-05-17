Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  26231 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  119871 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  113340 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  112575 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  146048 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  60507 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  141421 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135521 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140124 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150113 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Новости по теме
Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

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Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

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Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

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В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

  •  21005 просмотра
В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы

В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы

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На Донетчине оккупанты ранили еще пять жителей

На Донетчине оккупанты ранили еще пять жителей

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путин хочет сделать толчок к развитию торговли между москвой и пекином во время поездки на северо-восток Китая

путин хочет сделать толчок к развитию торговли между москвой и пекином во время поездки на северо-восток Китая

  •  18361 просмотра
Оружие, предоставленное США, следует использовать в пределах украинской территории - Пентагон

Оружие, предоставленное США, следует использовать в пределах украинской территории - Пентагон

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В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены

В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены

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В россии заявляют о якобы атаке ночью более 100 дронов: что известно

В россии заявляют о якобы атаке ночью более 100 дронов: что известно

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17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

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Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

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Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"

Над Одесской и Кировоградской областями зафиксированы вражеские "шахеды"

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Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии

Украинская легкоатлетка победила на турнире в Италии

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Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом

Министр обороны Великобритании назвал высылку рф британского атташе "отчаянным" шагом

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  204794 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  224646 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  426183 просмотра

Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Российские войска могут проводить разведку с помощью беспилотников в тыловых районах Украины из-за отсутствия в Украине средств противовоздушной обороны.

Война •   •  23143 просмотра
Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

Национальный банк Украины укрепил гривну на 14 копеек, установив официальный курс на уровне 39,4395 UAH/USD.

Экономика •   •  21378 просмотра
Курс валют на 17 мая: гривна укрепилась на 14 копеек

Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

Российские войска атаковали Харьков ночью из С-300 и с помощью беспилотников, повредив здание районной администрации и жилой дом. За сутки из-за обстрелов рф в области 2 человека погибли и 9 получили ранения.

Война •   •  23204 просмотра
Враг ночью атаковал Харьков из С-300 и БПЛА: повреждено здание районной администрации

В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

Около 200-300 человек могут оставаться в Волчанске Харьковской области и близлежащих южных селах.

Общество •   •  21005 просмотра
В Волчанске и в окрестностях южных сел от города может оставаться около 200-300 гражданских - полиция

В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 336 Уголовного кодекса Украины относительно установления штрафа, общественных работ, исправительных работ или ограничения свободы вместо лишения свободы за уклонение от призыва по мобилизации во время мобилизации с целью экономии государственных ресурсов и поддержания экономической активности.

политика •   •  23832 просмотра
В ВР внесли законопроект об альтернативном наказании за уклонение от мобилизации вместо тюрьмы

На Донетчине оккупанты ранили еще пять жителей

Российские войска ранили еще 5 гражданских лиц в Донецкой области 16 мая, в результате чего общее количество погибших гражданских лиц в регионе с 24 февраля достигло 1 962, а раненых - 4895.

Общество •   •  21840 просмотра
На Донетчине оккупанты ранили еще пять жителей

путин хочет сделать толчок к развитию торговли между москвой и пекином во время поездки на северо-восток Китая

Во время своего визита путин планирует подчеркнуть растущие торговые связи с Китаем вблизи российской границы.

Новости Мира •   •  18361 просмотра
путин хочет сделать толчок к развитию торговли между москвой и пекином во время поездки на северо-восток Китая

Оружие, предоставленное США, следует использовать в пределах украинской территории - Пентагон

Пентагон повторяет, что оружие, предоставленное США Украине, должно использоваться на украинской территории.

Война •   •  19345 просмотра
Оружие, предоставленное США, следует использовать в пределах украинской территории - Пентагон

В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома, медицинское учреждение, магазин и транспортные средства, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.

Война •   •  16195 просмотра
В Херсонской области россияне попали в медучреждение, обстрелы рф унесли жизни 2 человек, 6 ранены

В россии заявляют о якобы атаке ночью более 100 дронов: что известно

россия утверждает, что уничтожила и перехватила 102 беспилотника над территорией рф и Крымом, а также шесть беспилотных катеров в Черном море в ночь на 17 мая.

Новости Мира •   •  14966 просмотра
В россии заявляют о якобы атаке ночью более 100 дронов: что известно