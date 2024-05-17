Вражеские разведывательные БПЛА могут залетать в глубокий украинский тыл - ISW

Российские войска могут вести разведку с помощью беспилотников в глубоком тылу из-за отсутствия у Украины средств противовоздушной обороны, пишет Институт изучения войны (ISW) в своем новом отчете, передает УНН.

14 мая Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) сообщил, что Украина была вынуждена сократить поставки зенитно-ракетных комплексов, что позволило российским разведывательным беспилотникам свободнее пролетать в тыловые районы, в частности над Харьковом, и оптимизировать разведывательный огневой комплекс российских войск.

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В RUSI считают, что уменьшение поставок ЗРК в Украину заставляет Киев принимать все более сложные решения между размещением средств ПВО на критической инфраструктуре в тыловых районах или на передовой.

В Институте оборонных исследований отмечают, что ранее хорошо обеспеченные украинские силы были в состоянии ограничить возможности российской разведки.

В отчете говорится, что российские силы проводили широкомасштабную воздушную кампанию против Харькова в рамках наступательных операций на Харьковщине и использовали удары планирующими бомбами для обеспечения маневра российских наземных сил в области.

Российские войска, в частности, использовали планирующие бомбы с тактической целью во время захвата Авдеевки.

Украинским силам необходимы перехватчики ПВО, поставляемые Западом, чтобы масштабно уничтожать российские разведывательные беспилотники в тылу и на фронте и наносить поражение оптимизированным российским ВКС, которые обеспечивают тактические успехи россии на фронте - указали в ISW.

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