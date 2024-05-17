рф несет потери: 1410 военнослужащих погибли за сутки

Украина представит свою литературную программу на Международной книжной ярмарке в Польше

Украина примет участие в Международной книжной ярмарке в Варшаве со стендом, на котором будут представлены 20 украинских издательств и Ukrainian Puzzles, а также литературная программа с участием известных писателей и поэтов под лозунгом "Хрупкость существования".