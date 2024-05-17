Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
рф несет потери: 1410 военнослужащих погибли за сутки
Николаевщина: рф артиллерией и дроном-камикадзе нанесла удар по Куцурубской громаде
Генерал-майор Баргилевич принял участие в заседании Военного Комитета НАТО: обсуждали планы обороны и поддержку Украины
Враг совершил 438 обстрелов в Запорожской области, обстреляв 6 населенных пунктов
На Днепропетровщине активизировали противовоздушную оборону от вражеских БпЛА
TikTok тестирует возможность загружать 60-минутное видео
На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников
Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона
17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества
Украина представит свою литературную программу на Международной книжной ярмарке в Польше
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
рф несет потери: 1410 военнослужащих погибли за сутки
По данным Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1410 человек личного состава, 18 танков, 14 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 2 зенитно-ракетных комплекса, 2 самолета, 1 вертолет, 45 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и автоцистерн, а также 7 единиц специальной техники.
Николаевщина: рф артиллерией и дроном-камикадзе нанесла удар по Куцурубской громаде
Куцурубская община в Николаевской области была несколько раз обстреляна российскими оккупантами из артиллерии и беспилотником-камикадзе, но обошлось без жертв.
Генерал-майор Баргилевич принял участие в заседании Военного Комитета НАТО: обсуждали планы обороны и поддержку Украины
Генерал-майор Анатолий Баргилевич принял участие в 191-м заседании Военного комитета НАТО, где обсуждались вопросы усиления оборонных планов, готовности к противодействию угрозам и дальнейшей поддержки Украины.
Враг совершил 438 обстрелов в Запорожской области, обстреляв 6 населенных пунктов
В Запорожской области оккупанты совершили 438 обстрелов 6 населенных пунктов, в том числе 197 ударов с беспилотников и 241 артиллерийский и ракетный обстрел, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.
На Днепропетровщине активизировали противовоздушную оборону от вражеских БпЛА
В Днепропетровской области Украины работают системы противовоздушной обороны для борьбы с вражеским беспилотником, сообщили в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
TikTok тестирует возможность загружать 60-минутное видео
TikTok тестирует новую функцию, которая позволяет отдельным пользователям загружать видео продолжительностью до 60 минут, открывая двери для более длительного контента, например, полных эпизодов и уроков.
На российском нефтеперерабатывающем заводе в туапсе вспыхнул пожар после атаки беспилотников
Пожар на туапсинском нефтеперерабатывающем заводе в рф вспыхнул после атаки двух беспилотных летательных аппаратов, в результате которой никто не пострадал, но в городе сработали сирены.
Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона
Двое гражданских, 54-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения в результате российского обстрела жилых кварталов Корабельного района Херсона.
17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества
Сегодня, в третью пятницу мая, все, кому небезразлична судьба флоры и фауны нашей планеты, могут присоединиться ко Дню исчезающих видов. Сейчас на Земле более пяти тысяч представителей растительного и животного мира находятся на грани окончательного вымирания.
Украина представит свою литературную программу на Международной книжной ярмарке в Польше
Украина примет участие в Международной книжной ярмарке в Варшаве со стендом, на котором будут представлены 20 украинских издательств и Ukrainian Puzzles, а также литературная программа с участием известных писателей и поэтов под лозунгом "Хрупкость существования".