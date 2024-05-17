рф зазнає втрат: 1410 військовослужбовців загинули за добу
Київ • УНН
За даними Збройних Сил України, за минулу добу рф втратила 1410 осіб особового складу, 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 зенітно-ракетні комплекси, 2 літаки, 1 вертоліт, 45 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів і автоцистерн, а також 7 одиниць спеціальної техніки.
За добу рф втратила 1410 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 17.05.24:
- Особовий склад: 489870 (+1410).
- Танки: 7547 (+18).
- Броньовані бойові машини: 14552 (+14).
- Артилерійські системи: 12603 (+38).
- РСЗВ: 1071 (+1).
- Засоби ППО: 800 (+2).
- Літаки: 353 (+2).
- Гелікоптери: 326 (+1).
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10073 (+45).
- Крилаті ракети: 2200.
- Кораблі/катери: 26.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 17104 (+56).
- Спеціальна техніка: 2069 (+7).
Ще плюс 1520 окупантів і 19 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога16.05.24, 07:35 • 52176 переглядiв