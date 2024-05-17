рф зазнає втрат: 1410 військовослужбовців загинули за добу

За добу рф втратила 1410 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 17.05.24:

- Особовий склад: 489870 (+1410).

- Танки: 7547 (+18).

- Броньовані бойові машини: 14552 (+14).

- Артилерійські системи: 12603 (+38).

- РСЗВ: 1071 (+1).

- Засоби ППО: 800 (+2).

- Літаки: 353 (+2).

- Гелікоптери: 326 (+1).

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10073 (+45).

- Крилаті ракети: 2200.

- Кораблі/катери: 26.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 17104 (+56).

- Спеціальна техніка: 2069 (+7).

Ще плюс 1520 окупантів і 19 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога