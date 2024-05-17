Ворожі розвідувальні БПЛА можуть залітати у глибокий український тил - ISW
Київ • УНН
Російські війська можуть проводити розвідку за допомогою безпілотників у тилових районах України через відсутність в Україні засобів протиповітряної оборони.
Російські війська можуть вести розвідку за допомогою безпілотників у глибокому тилу через відсутність в України засобів протиповітряної оборони, пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті, передає УНН.
14 травня Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) повідомив, що Україна була змушена скоротити поставки зенітно-ракетних комплексів, що дало змогу російським розвідувальним безпілотникам вільніше пролітати в тилові райони, зокрема над Харковом, та оптимізувати розвідувальний вогневий комплекс російських військ.
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У RUSI вважають, що зменшення поставок ЗРК в Україну змушує Київ ухвалювати дедалі складніші рішення між розміщенням засобів ППО на критичній інфраструктурі в тилових районах або на передовій.
В Інституті оборонних досліджень зазначають, що раніше добре забезпечені українські сили були в змозі обмежити можливості російської розвідки.
У звіті йдеться, що російські сили проводили широкомасштабну повітряну кампанію проти Харкова в рамках наступальних операцій на Харківщині і використовували удари плануючими бомбами для забезпечення маневру російських наземних сил в області.
Російські війська, зокрема, використовували плануючі бомби з тактичною метою під час захоплення Авдіївки.
Українським силам необхідні перехоплювачі ППО, що поставляються Заходом, щоб масштабно знищувати російські розвідувальні безпілотники в тилу і на фронті та завдавати поразки оптимізованим російським ПКС, які забезпечують тактичні успіхи росії на фронті
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