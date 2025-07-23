Вражеская атака оставила часть Сум без света

В ночь на среду, 23 июля, враг снова атаковал объекты гражданской инфраструктуры Сум. Об этом сообщил городской голова Артем Кобзарь, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки часть Сум осталась без электроснабжения.

Некоторые медицинские учреждения работают на генераторах - рассказал Кобзарь.

Он добавил, что все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации и восстановлением электроснабжения.

Напомним

Накануне в Сумах, а также Сумском и Роменском районах области было частично отключено электроэнергию. Это произошло в результате атаки российских войск.

Также сообщалось, что в результате российского удара беспилотником по Сумам 22 июля погибла 60-летняя женщина. Удар по объекту социальной сферы также повредил здания и автомобили. Число пострадавших возросло до четырех.

Сумы подверглись очередному удару рф дронами: есть повреждения