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Вражеская атака оставила часть Сум без света

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

В ночь на 23 июля враг атаковал Сумы, вызвав отключение электроэнергии в части города. Некоторые медицинские учреждения работают на генераторах, службы ликвидируют последствия.

Вражеская атака оставила часть Сум без света

В ночь на среду, 23 июля, враг снова атаковал объекты гражданской инфраструктуры Сум. Об этом сообщил городской голова Артем Кобзарь, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате атаки часть Сум осталась без электроснабжения.

Некоторые медицинские учреждения работают на генераторах

- рассказал Кобзарь.

Он добавил, что все соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации и восстановлением электроснабжения.

Напомним

Накануне в Сумах, а также Сумском и Роменском районах области было частично отключено электроэнергию. Это произошло в результате атаки российских войск.

Также сообщалось, что в результате российского удара беспилотником по Сумам 22 июля погибла 60-летняя женщина. Удар по объекту социальной сферы также повредил здания и автомобили. Число пострадавших возросло до четырех.

Сумы подверглись очередному удару рф дронами: есть повреждения22.07.25, 14:34 • 2610 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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