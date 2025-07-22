Удар рф по Сумах: загинула людина, є пошкодження будівель

Унаслідок російських ударів безпілотниками по Сумах вдень 22 липня загинула людина. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Черговий удар російського БпЛА у Сумах забрав життя 60-річної жінки. Щирі співчуття родині загиблої. Ворог вдарив по обʼєкту соціальної сфери близько 15:00. Є пошкодження будівель та автівок - зазначив начальник ОВА Олег Григоров.

Наслідки атаки уточнюються. Постраждалим надається допомога.

Також до чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок другого удару по Сумській громаді.

В ОВА попередили, що зберігається загроза повторних ударів.

Нагадаємо

Сьогодні вдень російські дрони атакували Суми, влучивши у Ковпаківському районі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема вибито вікна у навчальному та медичному закладах, люди попередньо не постраждали.