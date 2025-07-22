Удар рф по Сумах: загинула людина, є пошкодження будівель
Київ • УНН
Внаслідок російського удару безпілотником по Сумах 22 липня загинула 60-річна жінка. Удар по об'єкту соціальної сфери також пошкодив будівлі та автомобілі, збільшивши кількість постраждалих до чотирьох.
Унаслідок російських ударів безпілотниками по Сумах вдень 22 липня загинула людина. Про це повідомив у Telegram начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.
Черговий удар російського БпЛА у Сумах забрав життя 60-річної жінки. Щирі співчуття родині загиблої. Ворог вдарив по обʼєкту соціальної сфери близько 15:00. Є пошкодження будівель та автівок
Наслідки атаки уточнюються. Постраждалим надається допомога.
Також до чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок другого удару по Сумській громаді.
В ОВА попередили, що зберігається загроза повторних ударів.
Нагадаємо
Сьогодні вдень російські дрони атакували Суми, влучивши у Ковпаківському районі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема вибито вікна у навчальному та медичному закладах, люди попередньо не постраждали.