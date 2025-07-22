Удар рф по Сумам: погиб человек, есть повреждения зданий
Киев • УНН
В результате российского удара беспилотником по Сумам 22 июля погибла 60-летняя женщина. Удар по объекту социальной сферы также повредил здания и автомобили, увеличив число пострадавших до четырех.
В результате российских ударов беспилотниками по Сумам днем 22 июля погиб человек. Об этом сообщил в Telegram начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Очередной удар российского БПЛА в Сумах унес жизнь 60-летней женщины. Искренние соболезнования семье погибшей. Враг ударил по объекту социальной сферы около 15:00. Есть повреждения зданий и автомобилей
Последствия атаки уточняются. Пострадавшим оказывается помощь.
Также до четырех возросло количество пострадавших в результате второго удара по Сумской общине.
В ОВА предупредили, что сохраняется угроза повторных ударов.
Напомним
Сегодня днем российские дроны атаковали Сумы, попав в Ковпаковском районе. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности выбиты окна в учебном и медицинском учреждениях, люди предварительно не пострадали.