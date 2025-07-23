Ворожа атака залишила частину Сум без світла

В ніч на середу, 23 липня, ворог знову атакував об’єкти цивільної інфраструктури Сум. Про це повідомив міський голова Артем Кобзар, інформує УНН.

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За його словами, в результаті атаки частина Сум залишилася без електропостачання.

Деякі медичні заклади працюють на генераторах - розповів Кобзар.

Він додав, що всі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації та відновленням електропостачання.

Нагадаємо

Напередодні у Сумах, а також Сумському та Роменському районах області було частково відключено електроенергію. Це сталося внаслідок атаки російських військ.

Також повідомлялося, що внаслідок російського удару безпілотником по Сумах 22 липня загинула 60-річна жінка. Удар по об'єкту соціальної сфери також пошкодив будівлі та автомобілі. Кількість постраждалих зросла до чотирьох.

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