Ворожа атака залишила частину Сум без світла
Київ • УНН
В ніч на 23 липня ворог атакував Суми, спричинивши відключення електроенергії в частині міста. Деякі медичні заклади працюють на генераторах, служби ліквідовують наслідки.
В ніч на середу, 23 липня, ворог знову атакував об’єкти цивільної інфраструктури Сум. Про це повідомив міський голова Артем Кобзар, інформує УНН.
Деталі
За його словами, в результаті атаки частина Сум залишилася без електропостачання.
Деякі медичні заклади працюють на генераторах
Він додав, що всі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації та відновленням електропостачання.
Нагадаємо
Напередодні у Сумах, а також Сумському та Роменському районах області було частково відключено електроенергію. Це сталося внаслідок атаки російських військ.
Також повідомлялося, що внаслідок російського удару безпілотником по Сумах 22 липня загинула 60-річна жінка. Удар по об'єкту соціальної сфери також пошкодив будівлі та автомобілі. Кількість постраждалих зросла до чотирьох.
Суми зазнали чергового удару рф дронами: є пошкодження22.07.25, 14:34 • 2612 переглядiв