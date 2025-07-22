У Сумах та в області перебої зі світлом через атаку рф

Суми та два райони у Сумській області частково опинилися без світла внаслідок атаки російських військ, повідомили у вівторок в Сумиобленерго, пише УНН.

Через атаку армії рф на Сумщині є відключення електроенергії - в частині міста Суми, Сумського та Роменського районів. Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю - повідомили в обленерго у соцмережах.

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