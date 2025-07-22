У Сумах та в області перебої зі світлом через атаку рф
Київ • УНН
У Сумах, Сумському та Роменському районах Сумської області частково відключено електроенергію. Це сталося внаслідок атаки російських військ, є жертва.
Суми та два райони у Сумській області частково опинилися без світла внаслідок атаки російських військ, повідомили у вівторок в Сумиобленерго, пише УНН.
Через атаку армії рф на Сумщині є відключення електроенергії - в частині міста Суми, Сумського та Роменського районів. Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю
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