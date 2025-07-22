В Сумах и области перебои со светом из-за атаки рф

Сумы и два района Сумской области частично остались без света в результате атаки российских войск, сообщили во вторник в Сумыоблэнерго, пишет УНН.

Из-за атаки армии рф в Сумской области есть отключения электроэнергии - в части города Сумы, Сумского и Роменского районов. Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом - сообщили в облэнерго в соцсетях.

Напомним

Сумы сегодня подверглись нескольким ударам рф, есть жертва.

Удар рф по Сумам: погиб человек, есть повреждения зданий