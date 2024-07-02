россияне часто применяют КАБы и различные боеприпасы по Харьковщине. Об этом рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

"За сутки, враг выпустил по нам 29 КАБов, почти по всем районам Харьковщины. Если анализировать боеприпасы, россияне применяют: С-300, С-400, артиллерию, минометы и FPV-дроны. Недавно, враг впервые применил бомбу ФАБ-500, которая имеет достаточно серьезную разрушительную силу", - говорит Синегубов.

Он призывает всех харьковчан реагировать на тревогу, потому что все они реальны.

Напомним

В последнее время россияне все чаще используют для ударов по Украине управляемые авиационные бомбы. Что представляют собой эти боеприпасы именно российского образца, и почему именно сейчас враг начал отдавать предпочтение нанесению ударов КАБами объяснили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.