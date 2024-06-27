Наслідки удару по Харкову російською ФАБ-500: у прокуратурі показали відео наслідків
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару по Київському району Харкова, пошкодивши житлові будинки, будівлю вишу та ДСНС, поранивши чотирьох людей.
У прокуратурі Харківської області показали відео наслідків обстрілу Київського району міста Харкова. На кадрах видно руйнування, які спричинила ворожа зброя, передає УНН.
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27 червня близько 16:00 збройні сили рф знову завдали авіаудар по Харкову.
Прокурори попередньо встановили, що удари були завдані з н.п. майський бєлгородської області рф.
"Під атакою ворога був Київський район міста. Пошкоджено три приватні будинки, приміщення вищого навчального закладу та ДСНС. Постраждали чотири людини. Встановлено, що сьогодні російські військові вперше для удару по Харкову використали ФАБ-500 з УМПК", - повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.
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