В прокуратуре Харьковской области показали видео последствий обстрела Киевского района города Харькова. На кадрах видны разрушения, которые вызвало вражеское оружие, передает УНН.

Детали

27 июня около 16:00 вооруженные силы рф снова нанесли авиаудар по Харькову.

Прокуроры предварительно установили, что удары были нанесены из н.п. Майский Белгородской области рф.

"Под атакой врага был Киевский район города. Повреждены три частных дома, помещения высшего учебного заведения и ГСЧС. Пострадали четыре человека. Установлено, что сегодня российские военные впервые для удара по Харькову использовали ФАБ-500 с УМПК", - сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

С начала года враг сбросил на Харьковщину почти 750 КАБов