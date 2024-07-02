Ворог за добу скинув близько 30 КАБів на Харківщину – Синєгубов
Київ • УНН
За добу, ворог випустив по нам 29 КАБів, майже по всім районам Харківщини. Нещодавно, ворог вперше застосував бомбу ФАБ-500, яка має досить серйозну руйнфвну силу.
росіяни часто застосовують КАБи та різноманітні боєприпаси по Харківщині. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
"За добу, ворог випустив по нам 29 КАБів, майже по всім районам Харківщини. Якщо аналізувати боєприпаси, росіяни застосовують: С-300, С-400, артилерію, міномети та FPV-дрони. Нещодавно, ворог вперше застосував бомбу ФАБ-500, яка має досить серйозну руйнфвну силу", - каже Синєгубов.
Він закликає усіх харків'ян реагувати на тривогу, бо всі вони реальні.
Нагадаємо
Останнім часом росіяни все частіше використовують для ударів по Україні керовані авіаційні бомби. Що являють собою ці боєприпаси саме російського зразка, і чому саме зараз ворог почав надавати перевагу завданню ударів КАБами пояснили фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.