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Враг ударил по многоэтажке в Запорожье, возник пожар

Киев • УНН

 • 39272 просмотра

Российские войска нанесли удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего возник пожар. На место происшествия прибыли спасатели и медики.

Враг ударил по многоэтажке в Запорожье, возник пожар

Российские захватчики атаковали жилой дом в Запорожье. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Враг ударил по жилой многоэтажке в Запорожье. В результате удара возник пожар. На место выехали спасатели и медики,

- говорится в сообщении.

Сейчас у медиков нет обращений от пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью.

На месте попадания дежурит бригада скорой помощи.

Накануне глава области заявил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.

Напомним

28 февраля в Запорожье в результате атаки дрона-камикадзе Shahed повреждена многоэтажка и вспыхнул пожар. Пострадала 82-летняя женщина, эвакуированы 43 человека, среди которых четверо детей.

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