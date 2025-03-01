Враг ударил по многоэтажке в Запорожье, возник пожар
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по многоэтажке в Запорожье, в результате чего возник пожар. На место происшествия прибыли спасатели и медики.
Российские захватчики атаковали жилой дом в Запорожье. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Враг ударил по жилой многоэтажке в Запорожье. В результате удара возник пожар. На место выехали спасатели и медики,
Сейчас у медиков нет обращений от пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью.
На месте попадания дежурит бригада скорой помощи.
Накануне глава области заявил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области.
Напомним
28 февраля в Запорожье в результате атаки дрона-камикадзе Shahed повреждена многоэтажка и вспыхнул пожар. Пострадала 82-летняя женщина, эвакуированы 43 человека, среди которых четверо детей.