Атака дронів на Запоріжжя: багатоповерхівка у вогні та евакуація мешканців

У Запоріжжі внаслідок атаки ворожого безпілотного літального апарата сталося серйозне пошкодження багатоповерхівки, що призвело до пожежі. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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Також через обстріл постраждала 82-річна жінка, яка була терміново госпіталізована.

Крім того, удар пошкодив не тільки саму будівлю, але й прилеглі споруди. Вогонь поширився на гараж та відкриту територію.

На місце події прибули рятувальники та екстрені служби, які надали допомогу 43 особам, серед яких були й четверо дітей.

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

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