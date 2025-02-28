Атака дронів на Запоріжжя: багатоповерхівка у вогні та евакуація мешканців
Київ • УНН
У Запоріжжі внаслідок атаки дрона-камікадзе Shahed пошкоджено багатоповерхівку та спалахнула пожежа. Постраждала 82-річна жінка, евакуйовано 43 особи, серед яких четверо дітей.
У Запоріжжі внаслідок атаки ворожого безпілотного літального апарата сталося серйозне пошкодження багатоповерхівки, що призвело до пожежі. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Також через обстріл постраждала 82-річна жінка, яка була терміново госпіталізована.
Крім того, удар пошкодив не тільки саму будівлю, але й прилеглі споруди. Вогонь поширився на гараж та відкриту територію.
На місце події прибули рятувальники та екстрені служби, які надали допомогу 43 особам, серед яких були й четверо дітей.
Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.
Нагадаємо
Ворожі війська атакували Запоріжжя дронами-камікадзе Shahed 27 лютого ввечері.
Армія рф атакувала "шахедами" Запоріжжя: є постраждала та пошкодження27.02.25, 21:48 • 41251 перегляд