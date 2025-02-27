Армія рф атакувала "шахедами" Запоріжжя: є постраждала та пошкодження
Київ • УНН
російські війська атакували Запоріжжя дронами-камікадзе Shahed 27 лютого ввечері. Внаслідок атаки постраждала жінка, пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі.
російські війська увечері 27 лютого атакували безпілотниками типу Shahed Запоріжжя, внаслідок чого є постраждала. Зазнали пошкоджень, зокрема, житлові квартири. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
За попередньою інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі. Крім того, відбулось займання квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки.
"Постраждала жінка", - розповів Федоров.
За його словами, всі екстрені служби виїхали для надання допомоги людям.
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