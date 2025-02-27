Армия рф атаковала "шахедами" Запорожье: есть пострадавшая и повреждения
Киев • УНН
российские войска атаковали Запорожье дронами-камикадзе Shahed 27 февраля вечером. В результате атаки пострадала женщина, повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи.
российские войска вечером 27 февраля атаковали беспилотниками типа Shahed Запорожье, в результате чего есть пострадавшая. Получили повреждения, в частности, жилые квартиры. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
По предварительной информации, взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи. Кроме того, произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки.
«Пострадала женщина», - рассказал Федоров.
По его словам, все экстренные службы выехали для оказания помощи людям.
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