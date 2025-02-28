Атака дронов на Запорожье: многоэтажка в огне и эвакуация жителей
Киев • УНН
В Запорожье в результате атаки дрона-камикадзе Shahed повреждена многоэтажка и вспыхнул пожар. Пострадала 82-летняя женщина, эвакуированы 43 человека, среди которых четверо детей.
В Запорожье в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата произошло серьезное повреждение многоэтажки, что привело к пожару. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Также из-за обстрела пострадала 82-летняя женщина, которая была срочно госпитализирована.
Кроме того, удар повредил не только само здание, но и прилегающие постройки. Огонь распространился на гараж и открытую территорию.
На место происшествия прибыли спасатели и экстренные службы, которые оказали помощь 43 лицам, среди которых были и четверо детей.
Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.
Напомним
Вражеские войска атаковали Запорожье дронами-камикадзе Shahed 27 февраля вечером.
Армия рф атаковала "шахедами" Запорожье: есть пострадавшая и повреждения27.02.25, 21:48 • 13032 просмотра