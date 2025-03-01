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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38208 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Ворог вдарив по багатоповерхівці в Запоріжжі, виникла пожежа

Київ • УНН

 • 39275 перегляди

Російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа. На місце події прибули рятувальники та медики.

Ворог вдарив по багатоповерхівці в Запоріжжі, виникла пожежа

Російські загарбники атакували житловий будинок у Запоріжжі. Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики,

- йдеться в повідомленні.

Наразі у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.

На місці влучання чергує бригада швидкої допомоги.

Напередодні очільник області заявив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.

Нагадаємо

28 лютого у Запоріжжі внаслідок атаки дрона-камікадзе Shahed пошкоджено багатоповерхівку та спалахнула пожежа. Постраждала 82-річна жінка, евакуйовано 43 особи, серед яких четверо дітей.

Ольга Розгон

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