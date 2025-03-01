Ворог вдарив по багатоповерхівці в Запоріжжі, виникла пожежа
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Запоріжжі, внаслідок чого виникла пожежа. На місце події прибули рятувальники та медики.
Російські загарбники атакували житловий будинок у Запоріжжі. Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики,
Наразі у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.
На місці влучання чергує бригада швидкої допомоги.
Напередодні очільник області заявив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.
Нагадаємо
28 лютого у Запоріжжі внаслідок атаки дрона-камікадзе Shahed пошкоджено багатоповерхівку та спалахнула пожежа. Постраждала 82-річна жінка, евакуйовано 43 особи, серед яких четверо дітей.