Враг ударил FPV-дроном по автомобилю полиции во время эвакуации в Волчанске: есть погибший и раненый

В Волчанске Харьковской области российские войска попали FPV-дроном в автомобиль полиции во время проведения эвакуации местных жителей. В результате атаки один полицейский погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

В Волчанске россия обстреляла автомобиль полиции во время эвакуации. Один полицейский погиб, еще один ранен - написал Клименко в Telegram.

По его словам, по эвакуационному автомобилю оккупанты ударили FPV-дроном. В этот момент в авто находились двое сотрудников полиции, которые ехали спасать гражданских.

"Вражеские беспилотники кружат постоянно. Опасность для эвакуационных групп полиции остается стабильно высокой. Но полицейские продолжают вывозить людей из-под обстрелов. Спасают несмотря на риски для собственной жизни и здоровья. Это самопожертвование нужно помнить всегда", - указал Клименко.

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