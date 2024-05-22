Ворог вдарив FPV-дроном по автомобілю поліції під час евакуації у Вовчанську: є загиблий та поранений
Київ • УНН
Під час евакуації у Вовчанську Харківської області російські військові поцілили дроном по автомобілю поліції, убивши одного поліцейського і поранивши іншого.
У Вовчанську Харківської області російські війська поцілили FPV-дроном у автомобіль поліції під час проведення евакуації місцевих жителів. Внаслідок атаки один поліцейський загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН.
У Вовчанську росія обстріляла автомобіль поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений
За його словами, по евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних.
"Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди", - вказав Клименко.
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