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Ворог вдарив FPV-дроном по автомобілю поліції під час евакуації у Вовчанську: є загиблий та поранений

Ворог вдарив FPV-дроном по автомобілю поліції під час евакуації у Вовчанську: є загиблий та поранений

Київ • УНН

 • 14451 перегляди

Під час евакуації у Вовчанську Харківської області російські військові поцілили дроном по автомобілю поліції, убивши одного поліцейського і поранивши іншого.

У Вовчанську Харківської області російські війська поцілили FPV-дроном  у автомобіль поліції під час проведення евакуації місцевих жителів. Внаслідок атаки один поліцейський загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН

У Вовчанську росія обстріляла автомобіль поліції під час евакуації. Один поліцейський загинув, ще один поранений

- написав Клименко у Telegram.

За його словами, по евакуаційному автомобілю окупанти вдарили FPV-дроном. У цей момент в авто перебували двоє працівників поліції, які їхали рятувати цивільних. 

"Ворожі безпілотники кружляють постійно. Небезпека для евакуаційних груп поліції залишається стабільно високою. Але поліцейські продовжують вивозити людей з-під обстрілів. Рятують попри ризики для власного життя та здоровʼя. Цю самопожертву потрібно памʼятати завжди", - вказав Клименко. 

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Тетяна Краєвська

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