Враг обстрелял Харьков: предварительно, 4 человека пострадали
Киев • УНН
В Харькове, предварительно, 4человека пострадали в результате взрывов. Враг сбросил на город КАБ, в результате чего под ударами оказались три района, в некоторых из них возникли проблемы с электроснабжением.
В Харькове, предварительно, 4 человека пострадали в результате взрывов. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Добавим
По информации от мэра города Игоря Терехова, один прилет зафиксирован в Основянском районе города возле жилого дома.
Еще один удар был по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов, из-за чего сейчас повреждена автозаправка.
Напомним
Ранее мэр города заявил, что враг сбросил на Харьков вражеский КАБ, вследствие чего под ударами оказались три района. По информации, в некоторых из них произошли определенные проблемы с электроснабжением.
В Харькове прогремели взрывы, город атакован вражескими КАБами20 октября 2024, 19:16 • 5501 просмотр