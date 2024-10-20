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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг обстрелял Харьков: предварительно, 4 человека пострадали

Враг обстрелял Харьков: предварительно, 4 человека пострадали

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 19:32  •  3057 просмотра

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В Харькове, предварительно, 4человека пострадали в результате взрывов. Враг сбросил на город КАБ, в результате чего под ударами оказались три района, в некоторых из них возникли проблемы с электроснабжением.

В Харькове, предварительно, 4 человека пострадали в результате взрывов. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Добавим

По информации от мэра города Игоря Терехова, один прилет зафиксирован в Основянском районе города возле жилого дома.

Еще один удар был по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов, из-за чего сейчас повреждена автозаправка.

Напомним

Ранее мэр города заявил, что враг сбросил на Харьков вражеский КАБ, вследствие чего под ударами оказались три района. По информации, в некоторых из них произошли определенные проблемы с электроснабжением.

В Харькове прогремели взрывы, город атакован вражескими КАБами20 октября 2024, 19:16 • 5501 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков