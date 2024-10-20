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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4556 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ворог обстріляв Харків: попередньо, 4 людей постраждали

Київ • УНН

 • 33606 перегляди

У Харкові, попередньо, 4 людей постраждали внаслідок вибухів. Ворог скинув на місто КАБ, внаслідок чого під ударами опинилися три райони, у деяких з них виникли проблеми з електропостачанням.

Ворог обстріляв Харків: попередньо, 4 людей постраждали

У Харкові, попередньо, 4 людей постраждали внаслідок вибухів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Додамо

За інформацією від мера міста Ігоря Терехова, один приліт зафіксований в Основʼянському районі міста, біля житлового будинку. 

Ще один удар був по Київському району міста, біля одного з супермаркетів, через що  нині пошкоджено автозаправку.

Нагадаємо

Раніше Ігор Терехов заявив, що ворог скинув на Харків ворожий КАБ, внаслідок чого під ударами опинилися три райони. За інформацією, у деяких з них відбулися певні проблеми з електропостачанням.

У Харкові пролунали вибухи, місто атаковане ворожими КАБами20.10.24, 22:16 • 49244 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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