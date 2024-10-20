Ворог обстріляв Харків: попередньо, 4 людей постраждали
Київ • УНН
У Харкові, попередньо, 4 людей постраждали внаслідок вибухів. Ворог скинув на місто КАБ, внаслідок чого під ударами опинилися три райони, у деяких з них виникли проблеми з електропостачанням.
У Харкові, попередньо, 4 людей постраждали внаслідок вибухів. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За інформацією від мера міста Ігоря Терехова, один приліт зафіксований в Основʼянському районі міста, біля житлового будинку.
Ще один удар був по Київському району міста, біля одного з супермаркетів, через що нині пошкоджено автозаправку.
Нагадаємо
Раніше Ігор Терехов заявив, що ворог скинув на Харків ворожий КАБ, внаслідок чого під ударами опинилися три райони. За інформацією, у деяких з них відбулися певні проблеми з електропостачанням.
У Харкові пролунали вибухи, місто атаковане ворожими КАБами20.10.24, 22:16 • 49244 перегляди