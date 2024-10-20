У Харкові пролунали вибухи, місто атаковане ворожими КАБами
Київ • УНН
У Харкові відбулися вибухи, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. Він закликав мешканців бути обережними, оскільки місто зазнало атаки ворожих керованих авіабомб.
У Харкові прогриміли вибухи. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні!Під ударами опинилися три райони міста. У деяких з них є певні проблеми з електропостачанням
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Раніше Повітряні Сили ЗСУ поінформували щодо пусків ворожих КАБ на Харків.
Харків під обстрілом окупантів: в місті пролунали вибухи 17.09.24, 15:17 • 22620 переглядiв