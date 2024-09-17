Харків під обстрілом окупантів: в місті пролунали вибухи
Київ • УНН
У Харкові пролунали вибухи внаслідок обстрілу окупантів. Голова ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов закликають мешканців міста бути обережними та перебувати в укриттях.
У Харкові пролунали вибухи, місто обстрілюють окупанти. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов, передає УНН.
"Вибухи у Харкові! Перебувайте в укриттях!", - вказав голова ОВА Олег Синєгубов.
"Харків під обстрілом окупантів. Будьте обережні!", - написав Терехов у Telegram.
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