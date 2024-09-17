Харьков под обстрелом оккупантов: в городе прогремели взрывы
Киев • УНН
В Харькове прогремели взрывы в результате обстрела оккупантов. Председатель ОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов призывают жителей города быть осторожными и находиться в укрытиях.
В Харькове прогремели взрывы, город обстреливают оккупанты. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов, передает УНН.
"Взрывы в Харькове! Находитесь в укрытиях!", - указал председатель ОГА Олег Синегубов.
"Харьков под обстрелом оккупантов. Будьте осторожны!", - написал Терехов в Telegram.
Армія рф ввечері та вночі обстріляла два райони Харківщини: є постраждала та пошкодження 17 сентября 2024, 05:52 • 24211 просмотров