Армия рф вечером и ночью обстреляла два района Харьковщины: есть пострадавшая и повреждения
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Купянский и Изюмский районы Харьковской области. Пострадали две женщины, повреждены частные дома, предприятие и другие объекты, горели лес и трава.
В Харьковской области российские войска вечером 16 сентября и сегодня ночью ударили по Купянскому и Изюмскому району. В результате обстрела Купянска пострадала 63-летняя женщина, разрушены частные дома. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировались:
- 17 сентября 06:30 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с.Сеньково. Поврежден частный дом.
- 17 сентября 05:50 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с.Богуславка. Поврежден частный дом в результате вражеского обстрела.
- 21:13 Купянский район, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела разрушены три частных дома. Пострадала 63-летняя женщина.
- 17:15 Богодуховский район, Богодуховская ТГ, с. Губаревка, за пределами, открытая территория. В результате обстрела горела трава на площади 200м.кв.
- 17:00 с. Подолы. В результате вражеского артиллерийского обстрела пострадал 63-летний мужчина.
- 16:50 с. Павловка. Вследствие вражеского авиационного обстрела КАБ горел лес, нефтебаза, поврежден частный дом.
- 16:53 Богодуховский район, Богодуховская ТГ, г. Богодухов. В результате обстрела горела трава на площади 3га. Повреждено предприятие, четыре частных дома, многоквартирный дом, склад.
- 15:55 Чугуевский район, Волчанская ТГ, с. Верхний Салтов, открытая территория. В результате обстрела горела трава на площади 5га.
- 13:10 Изюмский район, Боровская ТГ, с. Богуславка. В результате обстрела горит лесная подстилка на площади 20Га.
- 12:00 м. Купянск. В результате вражеского обстрела пострадала 65-летняя женщина.
- 11:30 Чугуевский район, Волчанская ТГ, с. Лосовка. В результате обстрела горели конструктивные элементы разрушенного дома и трава на площади 500м.кв.
- 09:07 Харьковский район, Дергачевская ТГ, с. Новая Казачья, открытая территория. В результате обстрела горела трава на площади 300 м кв.
- 08:25 Купянский район, Кондрашевская ТГ, с. Грушевка, за пределами. В результате обстрела горела трава на площади 1,5 га.
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