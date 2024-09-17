Армія рф ввечері та вночі обстріляла два райони Харківщини: є постраждала та пошкодження
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Куп'янський та Ізюмський райони Харківської області. Постраждали дві жінки, пошкоджено приватні будинки, підприємство та інші об'єкти, горіли ліс і трава.
У Харківській області російські війська ввечері 16 вересня та сьогодні вночі вдарили по Куп’янському та Ізюмському району. Внаслідок обстрілу Куп’янська постраждала 63-річна жінка, зруйновані приватні будинки. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами Синєгубова, ворожі обстріли фіксувались:
- 17 вересня 06:30 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с.Сенькове. Пошкоджено приватний будинок.
- 17 вересня 05:50 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с.Богуславка. Пошкоджено приватний будинок внаслідок ворожого обстрілу.
- 21:13 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу зруйновані три приватні будинки. Постраждала 63-річна жінка.
- 17:15 Богодухівський район, Богодухівська ТГ, с. Губарівка, за межами, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200м.кв.
- 17:00 с. Подоли. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу постраждав 63-річний чоловік.
- 16:50 с. Павлівка. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ горів ліс, нафтобаза, пошкоджено приватний будинок.
- 16:53 Богодухівський район, Богодухівська ТГ, м. Богодухів. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 3га. Пошкоджено підприємство, чотири приватні будинки, багатоквартирний будинок, склад.
- 15:55 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Верхній Салтів, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 5га.
- 13:10 Ізюмський район, Борівська ТГ, с. Богуславка. Внаслідок обстрілу горить лісова підстилка на площі 20Га.
- 12:00 м. Куп‘янськ. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 65-річна жінка.
- 11:30 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Лосівка. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи зруйнованого будинку та трава на площі 500м.кв.
- 09:07 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Нова Козача, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 300 м кв.
- 08:25 Куп'янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Грушівка, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1,5га.
Над Україною вночі збили 34 з 51 ворожого дрона, 12 втрачено, два повернулися у рф17.09.24, 08:25 • 20958 переглядiв