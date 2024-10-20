В Харькове прогремели взрывы, город атакован вражескими КАБами

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

Город под атакой вражеских КАБов - будьте осторожны!Под ударами оказались три района города. У некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением

- заявил Терехов.

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Ранее Воздушные Силы ВСУ проинформировали о пусках вражеских КАБ на Харьков.

Харьков под обстрелом оккупантов: в городе прогремели взрывы