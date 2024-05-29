Враг нанес 296 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области

За сутки враг нанес 296 ударов по территории 8 населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, вражеские силы использовали 79 беспилотных летательных аппаратов, а также совершили 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня на Роботино.

Дополнительно было зафиксировано 212 артобстрелов по различным населенным пунктам области, среди которых Гуляйполь, Малая Токмачка, Новоандреевка, Роботино, Левадное, Малиновка, Малые Щербаки и Степногорск.

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В результате вражеских нападений, было зафиксировано 7 случаев разрушения жилых зданий. К счастью, мирные жители не пострадали.

Оккупанты 412 раз ударили по Запорожской области