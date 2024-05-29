Ворог завдав 296 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області
Київ • УНН
За минулу добу противник завдав 296 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, застосувавши 79 безпілотників, 5 ракетних обстрілів та 212 артилерійських ударів, внаслідок чого було зруйновано 7 житлових будинків, але жертв серед мирного населення немає.
За добу ворог наніс 296 ударів по території 8 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
За інформацією, ворожі сили використали 79 безпілотних літальних апаратів, а також здійснили 5 обстрілів із реактивних систем залпового вогню на Роботине.
Додатково було зафіксовано 212 артобстрілів по різних населених пунктах області, серед яких Гуляйполь, Мала Токмачка, Новоандріївка, Роботине, Левадне, Малинівка, Малі Щербаки та Степногірськ.
Додамо
У результаті ворожих нападів, було зафіксовано 7 випадків руйнування житлових будівель. На щастя, мирні мешканці не постраждали.
Окупанти 412 разів ударили по Запорізькій області27.05.24, 07:19 • 39797 переглядiв