Окупанти 412 разів ударили по Запорізькій області
Київ • УНН
Російські війська здійснили 412 обстрілів 8 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи ракетні удари, авіаудари, атаки безпілотників, обстріли з РСЗВ та артилерійські обстріли, в результаті яких було зруйновано житловий будинок, але жертв серед мирного населення немає.
Впродовж доби окупанти 412 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Зокрема:
▪️ Війська рф вдарили ракетою по Запоріжжю.
▪️ Ворог завдав авіаційні удари по Новоандріївці та Левадному.
▪️ 166 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
▪️17 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.
▪️226 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та П’ятихаток.
Надійшло 1 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
У Запоріжжі пролунав вибух 26.05.24, 15:51 • 25362 перегляди