Враг из авиации обстрелял Табаевку на Харьковщине, из-за ударов в области два человека получили ранения - ОВА

Российские военные за прошедшие сутки обстреляли 20 населенных пунктов Харьковской области. В частности, нанесли авиаудары по Табаевке. В результате вражеских атак двое жителей Харьковщины получили ранения. Об этом в четверг рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и др. - написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, оккупанты наносили авиаудары по Табаевке.

В 22:00 в результате обстрела г. Купянска легкие телесные повреждения получил 67-летний мужчина. Поврежден частный дом и газовая труба.

Также 22:02 состоялся оккупанты ударили по Глушковке Купянского района. Взрывную травму получил 42-летний мужчина. Повреждена частная ферма.

Кроме того, как сообщается, 19:00 россияне нанесли удары по с. Куриловка, во время обстрела повреждено частное домовладение.

В 15:00 оккупанты обстреляли г. Волчанск, тип вооружения - РСЗО. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В 08:25 за пределами с. Григорьевка Купянского района уничтожено складское здание частного предприятия, 1 жилой дом уничтожен и 1 поврежден. Пострадавших нет, указал Синегубов.

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