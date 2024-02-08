Враг из авиации обстрелял Табаевку на Харьковщине, из-за ударов в области два человека получили ранения - ОВА

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  112612 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  131189 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  163252 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  217499 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  239716 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  225208 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  248419 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  253582 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  209361 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189491 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Новости по теме

Враг из авиации обстрелял Табаевку на Харьковщине, из-за ударов в области два человека получили ранения - ОВА

Российские военные обстреляли 20 населенных пунктов в Харьковской области, в том числе нанесли авиаудары по Табаевке, ранения получили двое местных жителей.

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Враг из авиации обстрелял Табаевку на Харьковщине, из-за ударов в области два человека получили ранения - ОВА

Великобритания продлевает беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года

Великобритания продолжает беспошлинную торговлю с Украиной почти на все товары до 2029 года.

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Великобритания продлевает беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года

"Проблески надежды": NYT оценило возможность продвижения в Сенате США пакета помощи Украине

Несмотря на задержку, были надежды, что пакет помощи для Украины и Израиля в Сенате наконец сдвинется с места.

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"Проблески надежды": NYT оценило возможность продвижения в Сенате США пакета помощи Украине

Армия рф за сутки обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области, атаковала 67 БПЛА

Российская армия обстреляла 20 населенных пунктов в Запорожской области, атаковала 67 беспилотниками, о жертвах не сообщается.

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Армия рф за сутки обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области, атаковала 67 БПЛА

В результате обстрела рф Селидово в Донецкой области есть погибший и семеро раненых, среди них - ребенок

В результате российского обстрела Селидово в Донецкой области погиб по меньшей мере 1 человек, еще 7 получили ранения, в том числе ребенок, после того, как город был обстрелян 7 раз за ночь.

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В результате обстрела рф Селидово в Донецкой области есть погибший и семеро раненых, среди них - ребенок

В Николаевской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за попадания произошел пожар на территории промпредприятия в Николаеве - ОВА

Силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских ударных беспилотника типа "шахед", которые ночью атаковали Николаевскую область, вызвав пожар на промышленном объекте в Николаеве.

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В Николаевской области ночью уничтожили три "шахеда", из-за попадания произошел пожар на территории промпредприятия в Николаеве - ОВА

По Херсону россияне выпустили 33 снаряда, по области 60 вражеских обстрелов, есть раненые - ОВА

Три человека получили ранения в Херсонской области на фоне 60 обстрелов региона российскими войсками.

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По Херсону россияне выпустили 33 снаряда, по области 60 вражеских обстрелов, есть раненые - ОВА

В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала громаду, на Криворожье отработала ПВО - ОВА

Российские войска ночью обстреляли Мировскую громаду Никопольского района из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв, а противовоздушная оборона отработала на Криворожье.

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В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала громаду, на Криворожье отработала ПВО - ОВА

Еще плюс 910 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 392 380 человек личного состава и 6383 танка.

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Еще плюс 910 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В Винницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за обломков дронов

Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на инфраструктурном объекте в Винницкой области прошлой ночью.

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В Винницкой области загорелся инфраструктурный объект из-за обломков дронов