В Херсонской области еще один раненый из-за вражеского обстрела - ОВА

В Херсонской области из-за очередного обстрела российских войск получил ранения 56-летний мужчина, сообщили в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Из-за российского обстрела Херсонской области пострадал мужчина. Он получил ранения недалеко от села Молодежное. У 56-летнего пострадавшего - взрывная травма, ранения спины, живота и руки", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как отмечается, сейчас мужчина находится в больнице, медики оказывают помощь пострадавшему.

Армия рф утром ударила по Токаревке на Херсонщине: есть раненый