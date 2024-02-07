На Херсонщині ще один поранений через ворожий обстріл - ОВА
Київ • УНН
56-річний чоловік отримав поранення внаслідок російського обстрілу поблизу селища Молодіжне Херсонської області.
У Херсонській області через черговий обстріл російських військ отримав поранення 56-річний чоловік, повідомили у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"Через російський обстріл Херсонщини постраждав чоловік. Він дістав поранення неподалік села Молодіжне. У 56-річного потерпілого – вибухова травма, поранення спини, живота та руки", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Як зазначається, зараз чоловік перебуває у лікарні, медики надають допомогу постраждалому.
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