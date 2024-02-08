Ворог з авіації обстріляв Табаївку на Харківщині, через удари в області двоє людей отримали поранення - ОВА
Київ • УНН
Російські військові обстріляли 20 населених пунктів у Харківській області, у тому числі завдали авіаударів по Табаївці, поранення отримали двоє місцевих жителів.
Російські військові минулої доби обстріляли 20 населених пунктів Харківської області. Зокрема, завдали авіаударів по Табаївці. Внаслідок ворожих атак двоє жителів Харківщини отримали поранення. Про це у четвер розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Нестерне, Комісарове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.
За його словами, окупанти завдавали авіаударів по Табаївці.
О 22:00 внаслідок обстрілу м. Куп‘янська легкі тілесні ушкодження отримав 67-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок та газову трубу.
Також 22:02 відбувся окупанти вдарили по Глушківці Куп‘янського району. Вибухову травму отримав 42-річний чоловік. Пошкоджена приватна ферма.
Крім того, як повідомляється, 19:00 росіяни завдали ударів по с. Курилівка, під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.
О 15:00 окупанти обстріляли м. Вовчанськ, тип озброєння – РСЗВ. Інформації про руйнування та потерпілих не надходило.
О 08:25 за межами с. Григорівка Куп’янського району знищено складську будівлю приватного підприємства, 1 житловий будинок знищено і 1 пошкоджено. Постраждалих немає, вказав Синєгубов.
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