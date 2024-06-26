Вечером 25 июня российский агрессор атаковал Марганецкую общину Никопольского района, применив тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, теплица и линия электропередачи. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

детали

По его данным, российская армия также обстреляла и Мировскую общину.

Всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Войска рф атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерию: повреждены газопроводы