Вечером 25 июня российские войска обстреляли Никопольскую область Украины, повредив жилые дома, хозяйственные постройки, теплицу и линию электропередачи в населенных пунктах марганец и Мир, используя тяжелую артиллерию и беспилотник-камикадзе, однако сообщений о жертвах не поступало.
Вечером 25 июня российский агрессор атаковал Марганецкую общину Никопольского района, применив тяжелую артиллерию и дрон-камикадзе. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, теплица и линия электропередачи. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
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По его данным, российская армия также обстреляла и Мировскую общину.
Всюду обошлось без погибших и пострадавших.
Войска рф атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерию: повреждены газопроводы25 июня 2024, 15:52 • 48897 просмотров