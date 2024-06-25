Киев • УНН
Российские войска атаковали Днепропетровскую область с применением артиллерии и беспилотников-камикадзе, вызвав пожары и повредив здания и инфраструктуру, но обошлось без жертв.
В течение суток, 25 июня, войска рф атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами-камикадзе. В результате обстрелов пострадавших нет, однако в регионе произошел пожар, который уже ликвидировали. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По словам Лысака, в течение дня враг бил по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией. От ударов вздрагивали райцентр, Покровская, Марганецкая и Мировская общины.
Изуродованные 2 хозяйственные постройки. Еще одна-уничтожена. Там возник пожар, огонь спасатели потушили. повреждены 4 частных дома, гараж, грузовик, линии электропередач и газопроводы. Целил агрессор и по инфраструктуре
Предварительно, пострадавших в результате обстрела нет.
Напомним
Во вторник, 25 июня, оккупационные войска рф нанесли авиаудар по селу Боровка Ольховской общины Харьковского района. В результате атаки пострадало по меньшей мере четыре человека.