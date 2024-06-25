В течение суток, 25 июня, войска рф атаковали Днепропетровщину артиллерией и дронами-камикадзе. В результате обстрелов пострадавших нет, однако в регионе произошел пожар, который уже ликвидировали. Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам Лысака, в течение дня враг бил по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией. От ударов вздрагивали райцентр, Покровская, Марганецкая и Мировская общины.

Изуродованные 2 хозяйственные постройки. Еще одна-уничтожена. Там возник пожар, огонь спасатели потушили. повреждены 4 частных дома, гараж, грузовик, линии электропередач и газопроводы. Целил агрессор и по инфраструктуре - рассказал глава ОВА.

Предварительно, пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним

Во вторник, 25 июня, оккупационные войска рф нанесли авиаудар по селу Боровка Ольховской общины Харьковского района. В результате атаки пострадало по меньшей мере четыре человека.