Війська рф атакували Дніпропетровщину дронами та артилерію: пошкоджені газогони
Київ • УНН
Російські війська атакували Дніпропетровську область із застосуванням артилерії і безпілотників-камікадзе, викликавши пожежі і пошкодивши будівлі та інфраструктуру, але обійшлося без жертв.
Протягом доби, 25 червня, війська рф атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів постраждалих немає, проте в регіоні сталась пожежа, яку вже ліквідували. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За словами Лисака, протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе і артилерією. Від ударів здригалися райцентр, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.
Понівечені 2 господарські споруди. Ще одна – знищена. Там виникла пожежа, вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені 4 приватні будинки, гараж, вантажівка, лінії електропередач та газогони. Цілив агресор і по інфраструктурі
Попередньо, потерпілих внаслідок обстрілу немає.
Нагадаємо
У вівторок, 25 червня, окупаційні війська рф завдали авіаудар по селу Бобрівка Вільхівської громади Харківського району. Внаслідок атаки постраждало щонайменше четверо людей.