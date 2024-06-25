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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61314 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Війська рф атакували Дніпропетровщину дронами та артилерію: пошкоджені газогони

Київ • УНН

 • 50856 перегляди

Російські війська атакували Дніпропетровську область із застосуванням артилерії і безпілотників-камікадзе, викликавши пожежі і пошкодивши будівлі та інфраструктуру, але обійшлося без жертв.

Війська рф атакували Дніпропетровщину дронами та артилерію: пошкоджені газогони

Протягом доби, 25 червня, війська рф атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів постраждалих немає, проте в регіоні сталась пожежа, яку вже ліквідували. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

За словами Лисака, протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе і артилерією. Від ударів здригалися райцентр, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

Понівечені 2 господарські споруди. Ще одна – знищена. Там виникла пожежа, вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені 4 приватні будинки, гараж, вантажівка, лінії електропередач та газогони. Цілив агресор і по інфраструктурі

- розповів голова ОВА. 

Попередньо, потерпілих внаслідок обстрілу немає. 

Нагадаємо

У вівторок, 25 червня, окупаційні війська рф завдали авіаудар по селу Бобрівка Вільхівської громади Харківського району. Внаслідок атаки постраждало щонайменше четверо людей.

Володимир Омельченко

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