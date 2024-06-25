Війська рф атакували Дніпропетровщину дронами та артилерію: пошкоджені газогони

Протягом доби, 25 червня, війська рф атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілів постраждалих немає, проте в регіоні сталась пожежа, яку вже ліквідували. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За словами Лисака, протягом дня ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе і артилерією. Від ударів здригалися райцентр, Покровська, Марганецька та Мирівська громади.

Понівечені 2 господарські споруди. Ще одна – знищена. Там виникла пожежа, вогонь рятувальники загасили. Пошкоджені 4 приватні будинки, гараж, вантажівка, лінії електропередач та газогони. Цілив агресор і по інфраструктурі