росіяни скинули ще 4 КАБи на Харківщину: поранено четверо людей
Київ • УНН
У вівторок, 25 червня, російські окупаційні війська завдали авіаудару по селу Борівка в громаді Ольховська Харківської області, в результаті чого щонайменше чотири людини отримали поранення, в тому числі дві жінки у віці 87 і 40 років і двоє чоловіків у віці 67 і 56 років.
У вівторок, 25 червня, окупаційні війська рф завдали авіаудар по селу Бобрівка Вільхівської громади Харківського району. Внаслідок атаки постраждало щонайменше четверо людей. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Близько 16:50 окупанти вдарили щонайменше чотирма КАБами по с.Бобрівка Вільхівської громади Харківського району. Пошкоджено дачні будинки, постраждали дві цивільні жінки: 87 років та 40 років. Медики екстренки надали допомогу на місці
Окрім того, двох постраждалих чоловіків 67 та 56 років госпіталізували для подальшого лікування.
Нагадаємо
У вівторок, 25 червня, близько 10:00 війська рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова. За даними прокуратури, ударів ворога було щонайменше три.