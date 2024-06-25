Во вторник, 25 июня, оккупационные войска рф нанесли авиаудар по селу Боровка Ольховской общины Харьковского района. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

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Около 16: 50 оккупанты ударили по меньшей мере четырьмя КАБами по с. Бобровка Ольховской общины Харьковского района. повреждены дачные дома, пострадали две гражданские женщины: 87 лет и 40 лет. Медики экстренки оказали помощь на месте - резюмировал глава ОВА.

Кроме того, двое пострадавших мужчин в возрасте 67 и 56 лет были госпитализированы для дальнейшего лечения.

Напомним

Во вторник, 25 июня, около 10:00 войска рф нанесли авиаудары по Киевскому району города Харькова. По данным прокуратуры, ударов врага было по меньшей мере три.