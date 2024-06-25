Харків вранці війська рф атакували ФАБ-250 з УМПК: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
Російські війська вранці завдали авіаударів по Харкову, пошкодивши цивільну інфраструктуру, включаючи дитячий садок, спортивний комплекс та житлові будівлі.
Російські війська сьогодні вранці атакували Харків, попередньо, ФАБ-250 з УМПК, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, вказавши, що у місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 25 червня близько 10:00 війська рф завдали авіаудари по Київському району міста Харкова.
За даними прокуратури, ударів ворога було щонайменше три. І що зафіксовано влучання авіаційних боєприпасів по промисловій зоні та стадіону.
"Пошкоджено будівлі дитячого садка та спорткомплексу. У житлових будинках вибито вікна. Без постраждалих. Попередньо, ворог знову атакував місто ФАБ-250 з УМПК", - вказали у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).