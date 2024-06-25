Российские войска сегодня утром атаковали Харьков, предварительно, ФАБ-250 с УМПК, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, указав, что в городе повреждена гражданская инфраструктура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 25 июня около 10:00 войска рф нанесли авиаудары по Киевскому району города Харькова.

По данным прокуратуры, ударов врага было по меньшей мере три. И что зафиксировано попадание авиационных боеприпасов по промышленной зоне и стадиону.

"Повреждены здания детского сада и спорткомплекса. В жилых домах выбиты окна. Без пострадавших. Предварительно, враг снова атаковал город ФАБ-250 с УМПК", - указали в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).