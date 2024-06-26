Ворог дронами і артилерією обстріляв Нікопольщину
Київ • УНН
Увечері 25 червня російські війська обстріляли Нікопольську область України, пошкодивши житлові будинки, господарські будівлі, теплицю і лінію електропередачі в населених пунктах марганець і Мир, використовуючи важку артилерію і безпілотник-камікадзе, проте повідомлень про жертви не надходило.
Ввечері 25 червня російський агресор атакував Марганецьку громаду Нікопольського району, застосувавши важку артилерію і дрон-камікадзе. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, теплиця та лінія електропередачі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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За його даними, російська армія також обстріляла і Мирівську громаду.
Усюди минулося без загиблих та постраждалих.
Війська рф атакували Дніпропетровщину дронами та артилерію: пошкоджені газогони25.06.24, 18:52 • 50856 переглядiв