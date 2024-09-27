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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг атакует: активность ударных БпЛА зафиксирована в нескольких областях Украины

Враг атакует: активность ударных БпЛА зафиксирована в нескольких областях Украины

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 20:19  •  3368 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении вражеских беспилотников в Сумской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. БпЛА движутся в разных направлениях, в частности на запад, юг и северо-запад.

Обнаружена активность ударных БпЛА в нескольких областях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По информации, наблюдается активное движение ударных вражеских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами Украины. Зафиксированы следующие перемещения:

- В западной части Сумской области БпЛА движутся в западном и южном направлениях.

- На северо-востоке Полтавщины группы БпЛА продвигаются в сторону Миргорода.

- В Николаевской области, в частности в ее западных, центральных и северных районах, беспилотники курсируют на северо-запад.

- В районе Ивановки в Одесской области наблюдается движение БпЛА в западном направлении.

Воздушные Силы предупреждают об угрозе авиаударов на северо-востоке27 сентября 2024, 00:25 • 18458 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
poltavskaya-oblastПолтавская область
odesskaya-oblastОдесская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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