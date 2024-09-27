Враг атакует: активность ударных БпЛА зафиксирована в нескольких областях Украины

Обнаружена активность ударных БпЛА в нескольких областях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

По информации, наблюдается активное движение ударных вражеских беспилотных летательных аппаратов над несколькими регионами Украины. Зафиксированы следующие перемещения:

- В западной части Сумской области БпЛА движутся в западном и южном направлениях.

- На северо-востоке Полтавщины группы БпЛА продвигаются в сторону Миргорода.

- В Николаевской области, в частности в ее западных, центральных и северных районах, беспилотники курсируют на северо-запад.

- В районе Ивановки в Одесской области наблюдается движение БпЛА в западном направлении.

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