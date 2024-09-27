Ворог атакує: активність ударних БпЛА зафіксовано в кількох областях України
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих безпілотників у Сумській, Полтавській, Миколаївській та Одеській областях. БпЛА рухаються в різних напрямках, зокрема на захід, південь та північний захід.
Виявлена активність ударних БпЛА в кількох областях України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
За інформацією, спостерігається активний рух ударних ворожих безпілотних літальних апаратів над кількома регіонами України. Зафіксовано такі переміщення:
- У західній частині Сумської області БпЛА рухаються в західному та південному напрямках.
- На північному сході Полтавщини групи БпЛА просуваються в бік Миргорода.
- У Миколаївській області, зокрема в її західних, центральних та північних районах, безпілотники курсують на північний захід.
- В районі Іванівки на Одещині спостерігається рух БпЛА в західному напрямку.
Повітряні Сили попереджають про загрозу авіаударів на північному сході27.09.24, 03:25 • 19669 переглядiв