Повітряні Сили попереджають про загрозу авіаударів на північному сході
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Зафіксована загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Увага!
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей
Ворог атакує: загроза авіаударів у прифронтових регіонах24.08.24, 02:27 • 102921 перегляд